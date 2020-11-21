صور| عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها "مروة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة عبير صبري، على مشاركة متابعيها على "السوشيال ميديا"، الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها "مروة".

ونشرت عبير، صورا من الاحتفال عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة مرموري... سنة حلوة وسعيدة عليكي يا رب، وتحققي كل اللي بتتمنيه".

وحرص الفنان إدوارد، على حضور عيد ميلاد مروة، بالإضافة إلى حضور عدد من الأصدقاء من داخل الوسط وخارجه.

يذكر أن عبير صبري انضمت مؤخرا لبطولة مسلسل "موسى" أمام الفنان محمد رمضان، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.