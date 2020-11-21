مها أحمد وسوزان نجم الدين ومحمد محمود عبدالعزيز يحضرون "صباحية مباركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة مها أحمد والفنانة سوزان نجم الدين والفنان محمد محمود عبدالعزيز، على حضور عرض مسرحية "صباحية مباركة".

ونشر أوس أوس، صورة تجمعه بالفنانين، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شرفنا ونورنا الفنانة مها أحمد والفنانة سوزان نجم الدين، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، الأستاذ حازم شفيق، يا رب تكونوا اتبسطوا بالعرض".

مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة: علي ربيع، وأوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي.