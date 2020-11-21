إيهاب توفيق يلتقي علي معلول وفرجاني ساسي بمطار تونس الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهر الفنان إيهاب توفيق، بصحبة لاعبي النادي الأهلي والزمالك على معلول وفرجاني ساسي، حيث التقاهما بمطار تونس الدولي.

ونشر توفيق، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع نجوم الكرة التونسية نجمي النادي الأهلي والنادي الزمالك.. كابتن فرجاني ساسي وكابتن على معلول من مطار تونس الحبيبة".

يذكر أن نهائي القرن الأفريقي سيجمع بين الأهلي والزمالك يوم 27 من الشهر الجاري، سيقام على ملعب "ستاد القاهرة".

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