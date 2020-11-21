راندا حافظ تعلن اعتزالها.."الواحد مش عارف ياخد حقه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت المطربة راندا حافظ اعتزالها الغناء بعد مرور أكثر من 10 سنوات على أول أغانيها "جوايا كتير".

ونشرت راندا مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، علقت :" من فضلكوا افتحوا الفيديو عشان تفهوا، الحمدلله بعد اكتر من ١٠ سنين على أغنيتي، "جوايا كتير" اللي كانت أول أغنية لمطربة مصرية تترجم تركي مازالت الإذاعات التركية بتتكلم عن نجاحها لحد دلوقتي والواحد مش عارف ياخد حقه ولا التقدير في بلده، في زمن مهرجانات حمو بيكا وشاكوش، أعتزال، شكراً".

يذكر أن أخر ألبومات راندا حافظ هو "أكتر واحدة مبسوطة" الذي طرحته عام 2019، وتعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من ‏الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أمير طعيمة، نور عبد الله، أحمد الجندى، عصام حسنى، إيهاب عبد الواحد، محمد النادى، ‏مدين، أحمد صلاح حسني، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبى، إسلام زكي، خالد عز، نادر حمدي، وسام عبد المنعم، وأحمد إبراهيم.