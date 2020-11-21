ماجد المصري يكشف نتيجة المسحة الثانية لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان ماجد المصري نتيجة المسحة الثانية لزوجته رانيا أبو النصر بعد إصابتها بكورونا .

نشر "المصري" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق عليها:"الحمد لله والشكر لله، عملنا المسحة الثانية لرانيا وطلعت سلبية، وحمد الله على سلامتك".

وعلقت رانيا على الصورة :"بحبك".

أعلنت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، إصابتها بفيروس كورونا، منذ أيام.

كتبت رانيا منشورًا، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها على "انستجرام"،: "عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلط بيا الفترة اللى فاتت ياريت يطمن.. ادعولى بالشفا".

"أخر أعمال ماجد المصري مسلسل "الوجه الآخر"، يعد البطولة المطلقة الثانية له فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضى