محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشف الفنان ماجد المصري نتيجة المسحة الثانية لزوجته رانيا أبو النصر بعد إصابتها بكورونا .
نشر "المصري" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق عليها:"الحمد لله والشكر لله، عملنا المسحة الثانية لرانيا وطلعت سلبية، وحمد الله على سلامتك".
وعلقت رانيا على الصورة :"بحبك".
أعلنت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، إصابتها بفيروس كورونا، منذ أيام.
كتبت رانيا منشورًا، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها على "انستجرام"،: "عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلط بيا الفترة اللى فاتت ياريت يطمن.. ادعولى بالشفا".
"أخر أعمال ماجد المصري مسلسل "الوجه الآخر"، يعد البطولة المطلقة الثانية له فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضى
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المصري يكشف نتيجة المسحة الثانية لزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.