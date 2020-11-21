فيديو| سلوى عثمان تروي تفاصيل قصة النصب عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روت الفنانة سلوى عثمان قصة تعرضها لمحاولة نصب من أحد الأشخاص، بحجة التمثيل في أحد الإعلانات، مشيرة أنه طلب منها تحويل رصيد.

قالت "عثمان"، خلال في لقاء مع برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة صدى البلد، الفضائية، الجمعة، وتقدمه سلوى محمد علي، وسالي حماد، وإيمان يوسف، إن هذا الشخص قال لها إنه وسيطا في أحد الإعلانات الخاصة بأحد المصانع، وطلب منها أن تحضر الـ"ماكيير" الخاص بها، على أن تكون فتاة وليس رجلا.

وتابعت، أن هذا الشخص فيما بعد قال لها "ابعتيلي رصيد"، فأدركت أنه نصاب، وسبق أن حاول النصب على الفنان منير مكرم، وامتنعت عن الرد عليه بعد ذلك.

جدير بالذكر أن أخر أعمال سلوى عثمان حكاية "أمل حياتي"، من مسلسل "إلا أنا"، وهي دراما مستوحاة من قصص حياتية، وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات.

الحكاية بطولة: حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، ونور محمود، ونانسي صلاح، شاهستا سعد، ورامي الطمباري، وأحمد كشك، ورضوى الشريف، وسمر علام، تأليف أمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن