فيديو .. آيتن عامر بعد تحدي "كريم فهمي" : حسبنا الله ونعم الوكيل

قبلت النجمة أيتن عامر تحدي الفنان كريم فهمي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقول مجموعة من الكلمات المركبة والمتصلة في أقل من 11 ثانية.

ونشرت أيتن الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، ونجحت خلاله بالفعل في قول الكلمات المطلوبة في 11 ثانية، لتعلق كاتبة: "قبلت تحدي كريم فهمي وحسبي الله ونعم الوكيل"، معلنة تحديها لإيمي سمير غانم وشيماء سيف وأمينة خليل ومحمد ثروت وعمرو وهبة ولوجين صلاح. لتعلق كاتبة: "قبلت تحدي كريم فهمي وحسبي الله ونعم الوكيل"، معلنة تحديها لإيمي سمير غانم وشيماء سيف وأمينة خليل ومحمد ثروت وعمرو وهبة ولوجين صلاح. الجدير بالذكر أن أيتن عامر شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "فرصة تانية‎". مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ‏ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، ‏أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎

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