عبرت الفنانة المغربية هدي مجدي عن سعادتها بسبب ردود الفعل ، حول دورها في فيلم " عفريت ترانزيت " ، و الذي يعد أول تجربة سينمائية في مصر ، و الذي يلعب بطولته كل من بيومي فؤاد ، محمد ثروت ، محمود الليثي ، محمود حافظ ، محمد جمعة ، أسماء أبو اليزيد ، من تأليف تامر عبد الحميد ، إخراج ياسرهويدي ، و أشارت مجد إلي أن كواليس هذا الفيلم من أمتع الكواليس في التصوير ، مع عدد من أهم نجوم الكوميديا المصرية ، أوضحت هدي أن التجربة السينما هنا مشيرة إلي فيلم " عفريت ترانزيت" مختلفة جدا .
ألمحت هدي قائلة : مشاركتي في مسلسل الآنسة فرح من دواعي سعادتي
اختتمت هدي كلامها قائلة :لدي مشروعا سينمائيا جديدا يحمل اسم " بالالين" مع النجمة كندة علوش و الإخراج لمعتز التوني دون الدخول في تفاصيل أخري .
كانت هذه تفاصيل خبر المغربية هدى مجدي: سعيدة بخطوتي الأولي في السينما " عفريت ترانزيت " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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