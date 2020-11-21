المغربية هدى مجدي: سعيدة بخطوتي الأولي في السينما " عفريت ترانزيت "

عبرت الفنانة المغربية هدي مجدي عن سعادتها بسبب ردود الفعل ، حول دورها في فيلم " عفريت ترانزيت " ، و الذي يعد أول تجربة سينمائية في مصر ، و الذي يلعب بطولته كل من بيومي فؤاد ، محمد ثروت ، محمود الليثي ، محمود حافظ ، محمد جمعة ، أسماء أبو اليزيد ، من تأليف تامر عبد الحميد ، إخراج ياسر

هويدي ، و أشارت مجد إلي أن كواليس هذا الفيلم من أمتع الكواليس في التصوير ، مع عدد من أهم نجوم الكوميديا المصرية ، أوضحت هدي أن التجربة السينما هنا مشيرة إلي فيلم " عفريت ترانزيت" مختلفة جدا .

ألمحت هدي قائلة : مشاركتي في مسلسل الآنسة فرح من دواعي سعادتي

حيث إنني لعبت دور الضابطة الذي كان ضمن أحداث المسلسل و هذا الدور لاقي ردودا للفعل كبيرة جدا ، أما عن دورها في مسلسل نمرة ٢ ، مع النجمة نيللي كريم ، قالت هدي: نيللي ساندتني كثيرا أثناء التصوير كما أن العمل مع المخرج تامر محسن ممتع للغاية ، يعد بمثابة حلما و تحقق .

اختتمت هدي كلامها قائلة :لدي مشروعا سينمائيا جديدا يحمل اسم " بالالين" مع النجمة كندة علوش و الإخراج لمعتز التوني دون الدخول في تفاصيل أخري .