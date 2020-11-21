بعد وصفه بمجنون الشهرة.. محمد رمضان : عزت العلايلي يقول ال هو عايزه .. وباسم سمرة أخويا الكبير

بعد تصريحات الفنان عزت العلايلي التي أدلى بها على هامش تكريمه من مهرجان الاسكندرية وبخاصة التي تتعلق بالفنان محمد رمضان ووصفه بأنه مريض شهرة .

علق الفنان محمد رمضان على هذه التصريحات وذلك في لقائه مع مراسل برنامج ET بالعربي على هامش حضوره مهرجان الفضائيات العربية

مؤخرا.

وقال الفنان محمد رمضان "الفنان عزت العلايلي يقول اللي هو عايزه هو استاذنا وتاريخ نحترمه وتاريخ مشرف".

ومن جانب أخر اوضح رمضان ان انسحاب الفنان باسم سمرة من مسلسله الجديد "موسى" أمراً يتعلق بظروف انتاجية لا أكثر

وباسم أخ وصديق.

كان محمد رمضان قد أعلن أنه سيخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل "موسى"، بعدما قرر تأجيل مسلسل "الإمبراطور" الذي كان سيجسد فيه شخصية الفنان الراحل أحمد زكي.

وانضم لقائمة أبطال المسلسل أمام رمضان كل من: سمية الخشاب، هبة مجدي، رياض الخولي، صبري فواز، سيد رجب، إيمان العاصي، منذر رياحنة، ضياء عبد الخالق، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين.