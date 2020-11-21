بدون لحيلة .. أحمد حاتم يثير جدلا علي السوشيال ميديا

مازال الفنان أحمد حاتم يحير جمهوره بشأن شكله الجديد الذي استغنى فيه عن لحيته وشاربه وشبهه البعض بآسر ياسين وآخرين بمحمود حميدة.
ونشر حاتم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، صورة جديدة له بالشكل الجديد وعلقعليها "ملك الخواتم".
ونال أحمد حاتم العديد من التعليقات الساخرة على إطلالته الجديدة وكتب الفنان عمرو وهبة "فين حاتم يا لص"، وكتبت الفنانة بشرى "مين ده أحمد فين".
على جانب آخر يعرض لأحمد حاتم حاليا في دور السينما فيلم "الغسالة"، ويشاركه البطولة كل من محمود حميدة، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.
"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًا شركة "دولار فيلم".
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