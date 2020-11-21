قبل نهائي أفريقيا.. رامي رفعت يطرح "انصر يا رب الأبطال"

طرح رامي رفعت أغنية جديدة تحت عنوان ”انصر يارب الأبطال“ عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وذلك لدعم لاعبى الزمالك قبل نهائى القرن المرتقب مع غريمه التقليدى النادى الأهلى على لقب دورى أبطال إفريقيا. والاغنية من كلمات جماهير الزمالك ،رؤية وألحان وغناء : رامى رفعت، توزيع وميكس وماستر : أحمد إسماعيل ، جيتار : يوسف طارق ومونتاج و إخراج : أحمد المليجى. رامى رفعت، توزيع وميكس وماستر : أحمد إسماعيل ، جيتار : يوسف طارق ومونتاج و إخراج : أحمد المليجى. وشهد الفيديو كليب ظهور كثير من رموز القلعة البيضاء لدعم اللاعبين وعلى رأسهم هيثم

ومع الدقائق الأولى لطرح الفيديو كليب، استطاع جميع جماهير الزمالك تداوله عبر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وسط اشادة وتفاعل كبير مع الكليب . فاروق، جمال حمزة، حسن يسرى، شريف أشرف، مصطفى كيجو، كما لقى حضور إعلامى من بعض الإعلاميين الزملكاوية وعلى رأسهم شادى عيسى، ياسمين الخطيب، فرح على، منتصر الرفاعى، عماد دربالة.ومع الدقائق الأولى لطرح الفيديو كليب، استطاع جميع جماهير الزمالك تداوله عبر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وسط اشادة وتفاعل كبير مع الكليب .

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