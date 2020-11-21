تراند اليوم : صلاح عبد الله يكتب رثاوه بنفسة : اوعى تعملها‎

نشر الفنان صلاح عبد الله قصيدة شعر، يرثي خلالها نفسه قبل وفاته، موصيًا الجمهور بقراءتها مرة أخرى بعد رحيله عن دنيانا.

وطالب متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بألا يتفاعلوا مع القصيدة، وعند قراءتها بعد رحيله أوصى بعدم قراءة آخر ثلاثة أسطر، وجاء نص القصيدة كالآتي: “لما مت عملتوا إيه؟!، كان نفسي أشوفكم، بس ماقدرتش أشوف لأني مت، بس وحياة ميتينكوا، والكلام بيني وبينكوا لما مت زعلتوا عليا قد إيه؟، يوم.. يومين تلاتة بالكتير مش بلومكم، دا أنا عايزكوا تعيشوا يومكم، صدقوني يومين كتير كفايه يوم.. أو 1/2 يوم أو 1/4 يوم، أو ربع ساعة فقط لا غير مش مهم، المهم لما تشوفوا صورتي أو تيجي سيرتي.. تذكروني، تذكروني بكل خير، وحبذا لو كانت الذكرى بدموع، أو شحتفة أو حشرجة أو نهنهة”.

وأردف: “قصدي خلوا الحالة تبدو إنها، حزن فاق كل الآفاق، في قلب من ألم الفراق موجوع، واوعوا تنسوا، اذكروا محاسن موتاكم ولو مفيش، ألفولي حبة محاسن واذكروها، واكتبوها على صورتي وشيروها، أو لما تيجي سيرتي اسكتوا، اسكتوا وغيروا الموضوع، غيروا الموضوع لأني، للأسف.. لسه حي، لسه بهرب م اللي فات، لسه خايف م اللي جاي”.

وحصل “صلاح عبد الله” على تكريم عن مجمل أعماله من خلال الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، بحضور العديد من الفنانين منهم عزت العلايلي، ومحمود حميدة، وأحمد وفيق، وسلوى محمد علي، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج مجدي أحمد علي، والإعلامية بوسي شلبي.



