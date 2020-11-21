جورج وسوف يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن سلطان الطرب جورج وسوف ينوي مفاجأة جمهوره بأغنية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة. ومن المتوقع أن يخصص جورج وسوف هذه الأغنية كهدية للجمهور في فترة عيد الميلاد المجيد الذي يحلّ خلال شهر كانون الأول المقبل. وكشف “ET بالعربي” أن وسوف يستعدّ لإطلاق عمل غنائي جديد بعنوان “صاحي الليل” قريباً.

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