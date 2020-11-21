بالفيديو – فضل شاكر يغني للأطفال “ذهب الليل”

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلق الفنان فضل شاكر أغنية “ذهب الليل” بمناسبة اليوم العالمي للطفل، لتكون بطاقة معايدة للأطفال بيومهم العالمي، باعتبارهم شريحة هامة في المجتمع.

وعمل الفريق الفني لشاكر على الفيديو بطريقة ثنائية البعد الكرتونية لأغنية “ذهب الليل”، مع الحفاظ على هوية اللحن والكلمات الأصلية، فيما أعاد حسان حسامي توزيع العمل موسيقياً وأشرف عليه اياد النقيب.

يذكر أنّ الأغنية للفنان محمد فوزي، وغناها في فيلم “معجزة السماء”، الذي شارك في بطولته محمد فوزي ومديحة يسري، وهي من كلمات الشاعر حسين السيد وعرضت بسينما أوبرا في 19 مارس 1956.

وتم إصدار العمل على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر في “يوتيوب” وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وكافة المتاجر الالكترونية.