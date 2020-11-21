بعد العودة من دبي.. لؤي ينتظر “آخر نسخة”

متابعة بتجـــــــــــرد: يحدد الفنان المصري لؤي خلال الأيام المقبلة موعد طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة “آخر نسخة” بعد عودته من دبي.

وانتهى لؤي من تصوير “آخر نسخة” في دبي، من إخراج اللبناني عادل سرحان وكلمات نور عبدالله، وألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع أدهم دهيمة، الذي شارك في توزيع ألبومه الأخير.

وتنتمي أغنية “آخر نسخة” إلى إيقاع المقسوم، ومن المنتظر أن يسجل لؤي أغنية أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وكان قد طرح منذ أشهر عدة ألبومه الأخير بعنوان “على خيرة الله”، والذي ضم 7 أغنيات من إنتاج شركة “مزيكا”.

وضمت أغاني الألبوم أغنية “ضقت صبراً”، من كلمات محمد البدري، ألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة، وأغنية “ركنت المشاعر”، من كلمات رمضان محمد، ألحان أحمد مصطفى، وتوزيع محمود صبري.

وأغنية “بأذيني”، من كلمات أحمد معتز، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع إلهامي وأدهم دهيمة، وأغنية “ليا فيها”، من كلمات جمال الخولي، ألحان تامر علي، وتوزيع أحمد عادل.

وضم أيضاً أغنية “نفسي أجرب”، من كلمات طارق درويش، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وأغنية “باراشوت”، من كلمات أحمد معتز، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع أحمد عادل، وأغنية “على خيرة الله”، من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد غريب، وتوزيع أسامة سامي.

ويُعد ألبوم “على خيرة الله”، هو الرابع خلال مشوار لؤي، بعد ألبومات: “أنا كده” في العام 2003، “مين هيقدر” في العام 2006، و”عايشها” في العام 2015.