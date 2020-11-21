ماثيو ماكونهي.. حاكم ولاية تكساس؟

متابعة بتجــــــــــرد: ليس من الغريب أن نرى فنانين يتحدثون بالسياسة، فهُم جزءٌ من المجتمع والبلد الذي يعيشون فيه ووجهةُ نظرهم قد يتبناها الكثيرون نظراً الى أنهم يمتلكون قاعدة متابعين كبيرة.

بعد أرنولد شوارزنيغر الذي انتخب في وقت سابق كحاكمٍ لولاية كاليفورنيا، يبدو أن ماثيو ماكونهي قد يكون التالي.

في حوار مع ستيفن كولبرت في برنامج The Late Show with Stephen Colbert، أجاب النجم العالمي على سؤال حول تطلّعاته السياسية، بأنه “ليست لديه خطط سياسية في الوقت الحالي”، هذا الجواب الذي اعتبره ستيفن سياسياً بامتياز. وتابع ماثيو بالقول: “إنّه ليس ضد فكرة أن يؤدي دوراً قيادياً في المستقبل”.