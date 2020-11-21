شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تتعرض للخيانة الزوجية فى "فرق توقيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض الفنانة شيرين رضا للخيانة من زوجها فى حكاية "فرق توقيت" من مسلسل "نمرة اتنين"، بدأت الحلقة بظهور الفنان ماجد الكدوانى والذى يجسد دور سائق أوبر "صلاح"، حيث بدأت الحكاية بغضب شيرين وتركها منزلها لتركب مع "صلاح" ماجد الكدوانى، وهى فى حالة غضب شديد من زوجها وتبدأ رحلتها مع الكدوانى داخل السيارة، وتحاول الاتصال بشخص ما لتطلب منه حجز تذكرة سفر إلى أى بلد خارج مصر، فى إشارة إلى الحالة الصعبة التى تمر بها.

وتتوالى الأحداث وتكشف الحلقة أن زوج شيرين خانها لكن ليس مع امرأة بل مع رجل، خاصة أنها تجسد دور نجمة مشهورة خلال الأحداث، فزوجها خانها مع الماكيير الخاص بها، وتستكمل شيرين رحلتها داخل السيارة مع الاستمتاع بالأغانى القديمة واستعادة ذكريات الطفولة والحنين إلى الماضى والشعور بأنها تعرف "صلاح" ماجد الكدوانى منذ الطفولة.

وفى نهاية الحلقة يتبين أنهما يعرفان بعضهما منذ الطفولة ويتأكد "صلاح" ماجد الكدوانى أنها الفتاة التى كان يحبها وهو طفل صغير، وتتركه شيرين لتدخل إلى المطار، وقبل رحيله بلحظات تفاجئه بعودتها وتطلب منه أن تذهب معه إلى عربة الفول الذى حكى لها عنها خلال الرحلة.

ويضم المسلسل 5 مؤلفين وهم مريم نعوم، وائل حمدى، سارة طيبة، آدم عبد الغفار، سما عبدالخالق، و8 مخرجين هم طارق العريان، تامر محسن، محمد شاكر خضير، هادي الباجوري، هاني خليفة، آدم عبدالغفار، أحمد النجار، يسري نصر الله.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم منهم منى زكي، منة شلبي، نيللي كريم، أمينة خليل، إياد نصار، عادل كرم، صبا مبارك، ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد مالك، آسر ياسين، أروى جودة.