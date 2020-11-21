شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يروى موقف سرقة كلب من الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الفنان كريم عبد العزيز عن مواقفه خلال فترة الطفولة، والتى تسببت فى العديد من الكوارث بعائلته، وقال خلال حوار مع الإعلامية وفاء الكيلانى ببرنامج "السيرة" والذى يذاع عبر قناة :dmc ،فى موقف اضربت فيه كنت واقف في البكلونة وشوفت كلب غلبان ماشى ولونه أسود فنزلت أخدته وطلعت جرى بيه على البيت، ولما والدتى سألتنى جيبته منين قلتلها ده كلب (جيرمان) أخدته من واحد صاحبى والده في الشرطة كل ما الكلب يكبر ديله بيلف، ووالدتى تقولى مفيش يابنى كلب (جيرمان) ديله بيلف لغاية لما عضنى وكسر التليفزيونات، ومشيناه بقى لأن كمان والدتى كانت بتخاف من الكلاب".

ويشارك النجم كريم عبد العزيز في مسلسل "الاختيار 2" حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للإنتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحا كبيرا للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.