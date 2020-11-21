صورة.. إيهاب توفيق في أحدث ظهور له مع نجوم الكرة التونسية

شارك المطرب إيهاب توفيق متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهر"توفيق" من خلال الصورة برفقة كل من كابتن فرجاني ساسي، وكابتن علي معلول، وعلق عليها قائلاً:"مع نجوم الكرة التونسية نجمى نادى الاهلى، ونادى الزمالك كابتن فرجانىساسى، وكابتن على معلول،

من مطار تونس الحبيبة"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال أيهاب توفيق أغنية بعنوان"هى دنيا"، من كلمات عوض بدوي، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عادل، حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.