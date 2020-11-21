شاهد.. شيماء سيف تهنئ دعاء صلاح بعيد ميلادها

حرصت الفنانة شيماء سيف على تهنئة الإعلامية دعاء صلاح بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشرت"شيماء" صورة لـ دعاء، عبر خاصية"ستوري"، وكتبت عليها:"دودي الحلوة، عيد ميلاد سعيد حبييتي" الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة شيماء سيف مسلسل"الزوجة 18"،التي تم عرضها في رمضان 2019، بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، محمود البزاوي، هيدي كرم، من تأليف محمد أبو السعد، وإخراج مصطفى فكري.



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