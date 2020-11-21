على طريقتها الخاصة .. دنيا سميرغانم تهنئ أيتن عامر بعيد ميلادها

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على تهنئة الفنانة أيتن عامر بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشرت"دنيا" صورة لـها برفقة أيتن، عبر خاصية"ستوري"، وكتبت عليها:"عيد ميلاد سعيد، ابقي مشعة". الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة دنيا سمير غانم مسلسل"بدل الحدوتة تلاتة"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني عام 2019، بطولة محمد سلام، شيماء سيف، سمير غانم، أحمد رزق، عمرو وهبة، تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الحلفاوي.

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