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شاهد.. مريم الخشت تهنئ روزالين البيه بعيد ميلادها

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حرصت الفنانة  مريم الخشت على تهنئة الفنانة روزالين البيه بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

 


نشرت"مريم" صورة لـها برفقة روزالين، عبر

خاصية"ستوري"، وكتبت عليها:"عيد ميلاد سعيد ".

 

يذكر أن آخر أعمال مريم الخشت الجزء الثاني من مسلسل"الأنسة فرح"، بطولة أسماء أبو اليزيد، ، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول

وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج، وتدور أحداثه حول فتاة تعمل فى أحد الفنادق، وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫وتتعرض لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ، والذي يعرض حالياً على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.
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