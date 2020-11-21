شاهد.. مريم الخشت تهنئ روزالين البيه بعيد ميلادها

حرصت الفنانة مريم الخشت على تهنئة الفنانة روزالين البيه بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
خاصية"ستوري"، وكتبت عليها:"عيد ميلاد سعيد ".
نشرت"مريم" صورة لـها برفقة روزالين، عبر
يذكر أن آخر أعمال مريم الخشت الجزء الثاني من مسلسل"الأنسة فرح"، بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول
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