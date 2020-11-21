على طريقتها الخاصة.. شيماء سيف تحتفل بعيد ميلاد أيتن عامر

حرصت الفنانة شيماء سيف على تهنئة الفنانة أيتن عامر بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". ونشرت"شيماء" صورة لـ أيتن، عبر خاصية"ستوري"، وكتبت عليها:"عيد ميلاد سعيد حبيبتي، وعقبال 100000 سنه" الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة شيماء سيف مسلسل"الزوجة 18"، التي تم عرضها في رمضان 2019، بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، محمود البزاوي، هيدي كرم، من تأليف محمد أبو السعد، وإخراج مصطفى فكري.

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