شاهد.. أسماء جلال تطرح البوستر التشويقي لمسلسل "أنصاف مجانين"

روجت الفنانة أسماء جلال لمسلسلها الجديد"أنصاف مجانين"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"أسماء" صورة البوستر التشويقي للمسلسل، وعلقت عليه قائلة:"مسلسل أنصاف مجانين، من انتاجات فيو الاصلية، متاح قريباً على المنصة"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر

التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أسماء جلال الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بطولة هند عبدالحليم، هاجر أحمد، محمد يسري، من تأليف ماريان هاني، وإخراج مصطفى أبو سيف.