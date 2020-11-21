مصر وأسبانيا وكوسوفو وليبيا يحصدون جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

حصدت العروض المسرحية من مصر وأسبانيا وكوسوفو وليبيا جوائز الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في مسابقاته المختلفة فحصل علي جائزه افضل عرض في مسابقة محور مسرح.

الشارع مسرحية"اغنية علي الممر" انتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، كما تم منح جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض " تراث سيناء".

وفي مسابقة المونودراما حصل علي افضل عرض مسرحية"حلم هاملت" من كوسوفو، و حصلت علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، نادين خالد عن عرض "ماريا"، وفي مسابقة العروض الكبري حصل علي جائزة افضل سينوغرافيا التي تحمل اسم الفنان سامي عبدالحليم وفاز بها عرض "الوحوش الزجاجية" من مصر.

كما حصل علي جائزة محمد صبحي لافضل اخراج، يوسف الاسدي عن مسرحية "الوحوش الزجاجية" من مصر، وحصل علي جائزة افضل ممثل تحمل اسم الفنان مصطفى شعبان دانييل كاريلو،

من اسبانيا وحصلت علي جائزة افضل ممثلة تحمل اسم الفنانة امل الدباس وجاءت مناصفة بين شيرهان الشاذلي، وريم المصري، وحصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة مسرحية"ايزيس" من مصر.

غلب علي حفل ختام الدورة الخامسة أجواء من البهجة والفرحة وشارك في تسليم الجوائز واعلانها لجان التحكيم المختلفة منهم نضال الشافعي وامل الدباس ومحسن منصور وعلي عليان وجبار جودي وبحضور الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان والدكتورة انجي البستاوي مدير المهرجان .

بدأ الحفل بعرض أغنية "مصر بتحلو بينا " الاغنية الرسمية لدورة المهرجان، و هي اهداء من الملحن كريم عرفه واعقبها كلمة لمديرة المهرجان انجي البستاوي قالت خلالها :"شكرا لكل شخص امن بالمهرجان،ووقف بجانبنا اثبت

لنا، واثبت للعالم ان المسرح قادر، و نحن بجانب بعضنا البعض ، ليصعد بعدها مازن الغرباوي رئيس المهرجان ليقول كلمته التي جاء فيها: جميع المقريبين يعلمون جيدا حجم الصعوبات التي واجهناها".

وتابعت : "يتبقي لنا جزء بسيط، وهو وصول كل الضيوف الي منازلهم سالمين وشكر رعاة المهرجان جميعا وسلمهم شهادات تكريم ، كما تم تسليم جائزة افضل شخصية مهنية لثلاثة من فريق عمل المهرجان وهم: ابراهيم عرابي، سلمي دسوقي، مني زكريا، وفي لمسة انسانية من المهرجان تم تكريم اثنان من من رحلوا عن عالمنا هذا العام، و هم هشام سليمان، و حنين اسامة.

كذلك تم تسليم جائزة مسابقة التأليف التي تحمل اسم الكاتب الراحل احمد سخسوخ، و التي حصل عليها 3 من الشباب ، مركز اول نص طويل عبده الحسيني، مركز اول نص قصير محمد عبد الرحمن، نص اول مونودراما احمد ابو دياب، ثم توزيع جائزة عصام السيد للعمل الاول اخراج، حيث حصل علي المركز الاول محمد هشام، المركز الثاني اشرف علي، المركز الثالث مايكل مجدي.