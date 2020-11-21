لهذا السبب.. أوس أوس يوجه الشكر لكل من محمد محمود عبدالعزيز ومها أحمد وسوزان نجم الدين

وجه الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" رسالة شكر لكل من الفنان محمد محمود عبدالعزيز، والفنانة سوزان نجم الدين، والفنانة مها أحمد، لحضورهم مسرحية "صباحية مباركة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقعالتواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
نشر"أوس أوس"، صور له برفقة كل من الفنانين، وفريق عمل المسرحية، وعلق عليها قائلاً:"شرفنا ونورنا الفنانة مها أحمد، الفنانة سوزان نجم الدين، الفنان محمد محمود عبد العزيز والأستاذ حازم شفيق، يارب
يذكر أن مسرحية صباحية مباركة تعرض حاليًا على إحدى المسارح الكبرى في جاردن سيتي، بطولة علي ربيع، طاهر أبو ليلة، سليمان عيد، حسام داغر، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وإخراج أشرف عبدالباقي.
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