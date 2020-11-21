تراند اليوم : الفستان قديم يااهرام وهل ياسمين صبري تتعامل بالريال السعودي فقط

نشرت جريد الاهرام القومية خبر يحمل عنوان إطلالات للفنانة “ياسمين صبري” تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وجاء في متن الخبر ما يلي :

أثارت إطلالات الفنانة ياسمين صبري خلال الفترة الأخيرة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من ارتدائها لفستان أبيض منقوش قصير وواسع حمل توقيع دار الأزياء العالمية Dloce and Gabbana قدر سعره بـ 9.362 ريال سعودي، ما يعادل 40 ألف جنيه مصري، مرورًا بحملها حقيبة يد من ماركة “Hermes Berkin”، والتي يقدر سعرها بـ 600 دولار، حيث تم تصنيع هذه الحقيبة خصيصىًا لأجلها، وتم تدوين حرفين من اسمها “y s” على الحقيبة، وصولًا لصورتها من داخل سياراتها طراز رولز رويس داون rolls royce dawn موديل 2020 قرابة 10 ملايين جنيه مصري.

كما تعرضت الفنانة ياسمين للانتقادات بسبب صورة نشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها تستقل طائرة خاصة بينما وضعت حقيبة يدها على مقعد آخر، يقدر سعرها عالميا بـ 350 ألف جنيه، جاء بعدها بساعات إعلان «ياسمين» عن دعمها لبائعة الترمس نعمات عبدالحميد التي عرفت إعلاميا بـ«سيدة المطر»، بعدما جلست إلى جوار أحد الأرصفة المبللة بمياه الأمطار أمس الجمعة، تحاول أن تكمل يومها وتبيع الترمس لكسب قوت يومها.