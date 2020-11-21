تراند اليوم : تحية كاريوكا هربت من خطيبها وراحت اتجوزت نجيب الريحاني

شهدت أحداث فيلم “لعبة الست”، هروب تحية كاريوكا من حفل خطوبتها على الفنان عزيز عثمان، ليلة عقد القران، ولجأت إلى الفنان نجيب الريحاني الذي تزوجها.

ولهذا الخبر قصة طويلة، تبدأ في سينما ستوديو مصر في فيلم “لعبة الست” الذي أنتجته شركة أفلام الشرق الأوسط ووزعته نحاس فيلم.

ونشرت صحيفة “أخبار اليوم”، حينها خبرا عن الفنانة الاستعراضية تحية كاريوكا في عددها الصادر في 2/2/1946، والذي كان له صدى كبير في الدعاية للفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا في أثناء عرضه.

يذكر أن لعبة الست فيلم درامي رومانسي كوميدي مصري من إنتاج عام 1946، من بطولة كل من نجيب الريحاني بدور “حسن عاشور أبو طبق” وتحية كاريوكا بدور “لعبة” وعبد الفتاح القصرى بدور “إبراهيم نفخوا” ومارى منيب بدور “سنية جنح” وحسن فايق بدور “مخرج السيما” وسليمان نجيب بدور “الخواجة إيزاك عنبر” وبشارة واكيم بدور “الثرى الشامي” وعزيز عثمان بدور “محمود بالاليكا”.

تدور أحداث الفيلم عن حسن وهو رجل فقير يبحث عن وظيفة لكي يعيش منها وأثناء بحثه يعطف على رجل فقير ويجد عملة معدنية مزيفة ولكنها تجلب له الحظ فبعد المعاناة من البحث عن الوظيفة تساعده هذه العملة على العمل بمحلات الخواجة إيزاك عنبر الذي يعجب بأمانته وأخلاقه ويقطن حسن في غرفة فوق سطح منزل بمنطة شعبية وفي نفس اليوم الذي سكن فيه حسن أتت إليه فتاه جميلة تدعى لعبة لأن خالتها كانت تسكن في الغرفة قبل حسن ولم تكن تعرف أن خالتها قد عزلت وهنا تقع قصة حب صادقة بينهما وتنتهى القصة بينهما بالزواج.

وتصبح “لعبة” ممثلة مشهورة ولايزال حسن موظف صغير فيقوم إبراهيم نفخو أبو لعبة ووالدتها سنية جنح وابن خالتها محمود بلاليكا، بإقناعها بالتخلي عن حسن بعد شهرتها وبعد سفرها للخارج وتعرفها على الثري الشامي الذي أراد أن يتزوجها.

وقررت ترك حسن الذي وجد أنه من الرجولة أن يطلقها وتشاء الأقدار أن تتجه الحرب إلى مصر فيقرر الخواجة ايزاك عنبر أن يترك المحل لحسن الموظف الشريف وأن يضع من ربح المحل مبلغ في حسابه حتى يتم 20000 جنيه ثم يصبح المحل لحسن وفي نفس الوقت يعرف الثرى الشامي حقيقة لعبة وما فعلته مع زوجها ويرفض الزواج منها وهنا تعرف لعبة خطأها وتقرر أن تعود لزوجها الذي صفح عنها لأنه يحبها وينتهي الفيلم نهاية سعيدة بعودتهما إلى بعض ليعيشا في حب وسعادة.

المصدر – صحيفة أخبار اليوم

