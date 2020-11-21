تراند اليوم : الزعيم يؤثر علي تفكير محمد سامي : مش عارف أكتب فيلم بسببه

في سطور قليلة وكلمات مختصرة عبر المخرج محمد سامي عن حبه واعتزازه لفتانان عادل إمام وما قدمه من أعما فنية في تاريخ الدراما المصرية سواء التلفزيونية أو السينمائية.

وعبر حسابه الرسمي بموقع Facebook نشر سامي صورة لعادل إماموكتب عليها معلقاً:”خلونا نتفق ان أستاذ عادل إمام يستاهل اللي هو فيه، وأنا قاعد بكتب دايما بشغل موسيقي تصويرية لأفلام ومسلسلات كتير بتحطني في مود المشاهد اللي بكتبها ومشكلتي الكبيرة لما بتقابلني اي موسيقي لأي فيلم للأستاذ عادل اني مابعرفش اركز في المشهد اللي بكتبه وببقي عايز اقوم اشغل الفيلم اتفرج عليه”.

وتابع سامي:”سرحت في الأستاذ وانا بسمع موسيقي فيلم حب في الزنزانو وفي كم التنوع اللي قدمه الراجل ده، فعلا قدم كل حاجه وساب جوه كل واحد بصمة كبيرة اسمها عادل إمام، ربنا يحفظك يا فنان يا كبير يا مشرف يا قدوه يا حاجات كتير قوي صعب تتقال في كام سطر ولا حتي في كام صفحة، أنا فخور اني بشتغل في مهنه يمتهنها الأستاذ عادل إمام”

من ناحية آخري محمد سامي يحضر حاليا لمسلسل جديد في السباق الرمضاني المقبل مع أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر بعنوان “نسل الأغراب”، وهو من نوعية الدراما الصعيدية.

