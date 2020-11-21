وفاء عامر تكشف لـ"الخليج 365" سر إطلالتها "المثيرة للجدل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحاول الفنانة المصرية وفاء عامر تقديم تجارب مختلفة على شاشة السينما والتليفزيون، لذا قلما نجد في سجلها الفني أدوارا متشابهة.

جسدت وفاء عامر دور الملكة في مسلسل "الملك فاروق" والبريئة في "الطوفان" والانتهازية في "حكايتي"، واستطاعت أن تجذب الأنظار وتنتزع صيحات إعجاب الجمهور والنقاد.



وتنتظر وفاء عامر خلال الأيام المقبلة طرح فيلمها الجديد "خان تيولا" الذى يجمعها بالفنان نضال الشافعي، كما بدأت الاستعداد لمسلسل جديد يعرض في رمضان 2010.

في حوارها لـ"الخليج 365" تحدثت النجمة وفاء عامر عن صورها الأخيرة المثيرة للجدل ورأيها في عمليات التجميل ومشروعاتها الفنية الجديدة.





أثارت صورك الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا.. في رأيك ما السبب؟

لا أعرف لكنها صور عادية وطبيعية جدا، لكن فوجئت بتعليقات كثيرة، منها المزعج ومنها اللطيف، على أي حال لا أرى أي شيء غريب في صوري الأخيرة، لكني مندهشة من الضجة التي صاحبتها عبر مواقع التواصل.

ما تعليقك على وجود شبة كبير بينك وبين الفنانة حلا شيحة خاصة بعد اللوك الجديد؟

قرأت تعليقات كثيرة حول وجود شبة بيني وبين حلا شيحة، لكن تقبلت هذا الأمر بابتسامة كبيرة لأسباب كثيرة، في مقدمتها أنني أحب حلا جدا، هي فنانة وإنسانة جميلة تقدر تقول "عسلية" وثانيا أنه لا يوجد شبه على الإطلاق.. لذا اندهشت من التعليقات، واللوك الأخير لم يغير ملامحي.





هل أجرت وفاء عامر عملية تجميل؟

أنا لست ضد إجراء عمليات تجميل، ليس عيبا أن تسعى المرأة لتحسين ملامحها وشكلها "الله جميل يجب الجمال" لكن لم أجر أي عمليات تجميل، لأنني الحمد لله لست في حاجة لهذا الأمر، وأحرص دائما على ممارسة التمارين الرياضية وشرب الماء بغزارة وتناول الخضار الطازج من أجل البشرة.. هذا ما أفعله فقط.

تعودين للسينما بفيلم "خان تيولا" ما حكايته؟





فيلم "خان تيولا" يضم نخبة من النجوم مثل نضال الشافعي ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري والفيلم من تأليف وإخراج وسام المدني.

ومن المحتمل طرحه في دور العرض قريبا، وتدور أحداثه حول فكرة البقاء والعالم الافتراضي، وبذل كل فريق العمل مجهودا كبيرا في التصوير.

تلتقين مع شقيقتك آيتن عامر في مسلسل من إخراج محمد النقلي.. متى يعرف طريقه للجمهور؟





بالفعل أتعاون مع شقيقتي الصغرى آيتن عامر في مسلسل بعنوان "هي" للمخرج محمد النقلي، وأظهر بدور أم للنجمة آيتن عامر، وهي تجربة مهمة وستعرض في أول يناير/ كانون الثاني المقبل، وأتمنى أن تنال رضا الجمهور والنقاد، والعمل يناقش قضايا خاصة بالمرأة.

وبالمناسبة أنا وآيتن عملنا سويا أكثر من مرة مثل الجزء الثاني من مسلسل "الدالي"، "الطوفان"، والتقينا أيضا في فيلم "الليلة الكبيرة"

هل هناك مشروع فني لرمضان 2021؟

بالفعل أعود لدراما رمضان في مسلسل من تأليف فتحي الجندي وإخراج أحمد صالح، وسعيدة لأنهما يمتلكان موهبة استثنائية، وبإذن الله نعمل شيئا مشرفا يعجب الجمهور.