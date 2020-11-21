أول ظهور لبسمة بوسيل بعد "أزمة الانفصال" عن تامر حسني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهرت المغربية بسمة بوسيل للمرة الأولى بعد أزمتها الأخيرة مع زوجها الفنان المصري تامر حسني، التي كادت تنتهي بالطلاق.

وشاركت بوسيل متابعيها صورا جديدة عبر خاصية "ستوري" على حسابها في أنستقرام، إذ ظهرت مع عدد من صديقاتها، في أحدث ظهور لها بعد أن تصدر خبر انفصالها عن تامر حسني، مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.



وكانت بسمة بوسيل أعلنت الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني بشكل مفاجئ انفصالها عن تامر حسني، قبل أن ينتهي الخلاف بالتصالح، يوم الإثنين.





وأعلنت بوسيل عن تصالحها مع تامر حسني بعد أن استجابت لرسالته التي حاول أن يصالحها فيها، برسالة عبر خاصية "ستوري" قالت له فيها: "فعلاً اتهورت، بس علشان بحبك".

وكتب حسني رسالة إلى زوجته على أنستقرام، أكد فيها أن بينهما حبا كبيرا وأبناء، وأنه باق على استمرار حياته معها، مشيراً إلى أنّها تهورت في إعلان انفصالها عنه، لكنه رغم ذلك يحبها.