شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز وهايلى أتويل مقيدان فى كواليس Mission Impossible 7 بـ روما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، صورًا للنجم العالمي توم كروز، والنجمة العالمية هايلي أتويل، وهما يصوران مشاهدهما المكثفة لفيلم الأكشن والإثارة Mission Impossible 7 في مدينة روما بإيطاليا، قبل عملية الإغلاق الكلي المقرر تنفيذها تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وظهر النجمان وهما يصوران بعض المشاهد الدرامية وهما مقيدان من قبل شرطة روما، بعد عملية فرار كبيرة بدأها الثنائي منذ أيام في مدينة فينيسا لينتهي بهم المطاف في عربية الشرطة بعد القبض عليهم. وكانت عدسات المصورين قد التقطت، صور ظهور النجم العالمي توم كروز، فى كواليس تصويره أحد مشاهد فيلم الأكشن والإثارة Mission Impossible 7، وهو يرتدي بدلة سوداء اللون بجوار النجمة العالمية هايلي أتويل، التى تشاركه بطولة هذا الجزء من سلسلة الأكشن الشهيرة. وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، عن كواليس المشهد الذي قام بتصوير كروز في مدينة فينيسيا الإيطالية، على جسربونتى مينتيتش الشهير منذ ايام، والتى ظهر فيها كروز صاحب الـ 58 عاماً وهو فى كامل أناقته كالعادة لتجسيد شخصية إيثان هانت الشهيرة، ويظهر بجوارهم طاقم العمل.

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