شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ولطيفة ونبيلة عبيد يهنئن فيروز بعيد ميلادها: الشمس تشرق مع أغانيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات رقيقة ومعبرة عن حبهم لجارة القمر هنأ عدد من الفنانين المطربة اللبنانية فيروز بعيد ميلادها الموافق اليوم، عبروا من خلالها عن التمنيات بدوام الصحة للفنانة اللبنانية التى تركت بصمات فى حياتنا وذاكرتنا من خلال أغانيها التى تعيش بداخلنا.

وكتبت المطربة اللبنانية إليسا، عبر حسابها بموقع تويتر "رح تبقى الشمس اللي بتطلع كل يوم الصبح لتدفينا بوطن صار البرد فيه كبير، ورح تبقى القمر اللى بيضوي علينا كل يوم بالليالي اللى ما بتحلا إلا معك..فيروز.. إنتى الوطن وعقبال ما نحتفل معك بالمئوية".



إليسا عبر تويتر

ونشرت المطربة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع تويتر، مقطع من أغنية المطربة اللبنانية فيروز، وعقلت قائلة: "إنتي أول من يصالحني على هذه الحياه بحلوها وبمرها .. الحمدلله أنك في حياتنا وربنا خليكي و يطول بعمرك".

وقالت الفنانة نبيلة عبيد، في منشور لها عبر انستجرام: " الشمس تشرق مع أغانيكي والقمر ساكن في عينيكي... لقلبك الحب و الفرح.. كل عام و انتي سيدة الأغنية...كل سنه و انتي فيروز الفرح و العطاء".



نبيلة عبيد عبر انستجرام

ولدت فيروز فى جبل الأرز فى لبنان يوم 21 نوفمبر عام 1935 لوالديها وديع حداد وليزا البستانى، ونشأت فى حى زقاق البلاط فى بيروت، حيث كان والدها يعمل فى محل طباعة صغير، ودرست فى مدرسة القديس جوزيف فى بيروت، حتى اضطر والدها لنقلها إلى مدرسة عامة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، ومنذ صغرها كانت تحب أن تغنى أغانى أسمهان وليلى مراد.

كرمت الفنانة الكبيرة فيروز من الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، وذلك اثناء زيارته لها فى منزلها بلبنان، عقب كارثة مرفأ لبنان الشهور الماضية، وأكد لها أنه يرغب أن يكون هناك تعاون بين البلدين فى عالم الفن.

ولفيروز تاريخ فنى ممتد وشامل حيث استطاعت تقديم كل الألوان الفنية، لنجد أنفسنا أمام مدرسة فنية تضم أكثر من 800 أغنية، و3 أفلام و400 ألبومات غنائية، بالإضافة إلى المسرحيات الموسيقية خاصة التى كتبها من الأخوين الرحبانى خصيصا لها، ووصلت إلى 15 مسرحية، فضلا عن تعاملها مع كبار الملحنين فى الوطن العربى مثل فيلمون وهبى، محمد عبد الوهاب، إلياس الرحبانى، محمد محسن، زكى ناصيف.