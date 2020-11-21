شكرا لقرائتكم خبر عن أبو يطرح أغنيته الجديدة "هتيجى" من تلحينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان أبو أغنيته الجديدة "هتيجي"، عبر قناته على يوتيوب، وهى تمثل حالة من الرومانسية الرقيقة، وبها دعوة لإعلان الحب دون تردد، وتقريب المسافات، وتوضيح المشاعر.

أغنية "هتيجى" اختارها أبو منذ فترة، وعمل على تلحينها، وأعاد أكثر من جملة حتى استقر على الشكل النهائى لها والذى ظهر للجمهور، يذكر أن أبو قد فاجأ جمهوره بغنائه هذه الأغنية لأول مرة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي الرابع ولاقت الأغنية إعجاب وتفاعل معها الجمهور.. أغنية "هتيجى" وهى من كلمات أبو ومنة القيعى، وألحان أبو، وتوزيع موسيقي توما.

وكلمات الأغنية:

ما انت هتيجى هتيجى .. ولو مش جاية المرة الجاية هتيجى

وانا ليه قاعد مستنى وعمال اغنى .. علشان تيجى

بتخبى فـــ عنيكى اللمعة .. لما تيجى عينى عليكى

وساعات تعملى مش سامعة .. وانا بتغزل فيكى

بتدارى عليا مشاعرك .. بس يا عينى فاضحاكى عنيكى