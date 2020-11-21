شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تكشف لـ الخليج 365 موعد ألبومها وتفاصيل ألبوم آخر فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش النجمة اللبنانية كارول سماحة حالة من الانتعاشة الفنية، خاصة بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ36، والتى تعد من أهم الجوائز التي حصلت عليها على حسب قولها.

وكشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة لـ"الخليج 365" عن جديدها التى تحضر له هذه الفترة فى الساحة الغنائية قائلة "أنا حاليا أقوم بتحضير عملين كبار هذه الفترة كما أنى أسجل مع زياد الرحبانى ما بين ثلاثة أو أربع أغنيات هنعملهم سوا".

وأضافت كارول سماحة ألبومى الجديد هينزل فى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وكمان بحضر لمشروع ألبوم كبير هاسجله فى أوكرانيا هينزل فى أول 3 أشهر فى عام 2021، وهاتكون الموسيقى الخاصة بهم مختلفة تماما.

وعرض مؤخرا للنجمة كارول سماحة فيلم "بالصدفة" وشاركها فى البطولة، بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصرى، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، فى أول تجربة له إخراجية له فى مجال السينما.

يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وصبري عبد المنعم.