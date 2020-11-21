شكرا لقرائتكم خبر عن تشادويك بوسمان يمتلك شارعا فى لعبة Spider-Man: Miles Morales.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن تكريم النجم العالمى الراحل تشادويك بوسمان، صاحب شخصية black panther الشهيرة، حيث أكد عدد كبير من عشاقه ظهور اسمه فى أحد شوارع لعبة Spider-Man: Miles Morales الجديدة، والتقط عدد كبير من اللاعبين، صور بوسمان، التى قررت الشركة المنتجة إضافة اسمه داخل اللعبة من أجل تكريمه وتشريفه، وهو ما نال أعجاب الكثيرين.

ولاحظ الكثيرين تواجد اسم بوسمان امتدادًا للشارع 42 بين الجادة الأولى والثالثة في مدينة نيويورك الافتراضية داخل اللعبة، التي أعيدت تسميتها "طريق بوسمان" ، في ذكرى النجم الذي لعب دور حليف سبايدر مان منذ فترة طويلة.

وكان قد كشفت بعض التقاريرالأجنبية، عن مفاجأة جديدة وهي ظهورالنجم الراحل تشادويك بوسمان في حفل الأوسكار المقبل، فى فيلم Ma Rainey’s Black Bottom، الذى يعد أحد أكثر الأفلام المنتظرة فى موسم الجوائز المقبل من منصة نتفليكس التلفزيونية.

ووفقاً لصحيفة فاريتى فإن النجم الراحل بوسمان، سيكون ضمن القائمة المرشحة لجوائز الأوسكار مثل كلاً من النجم العالمي Peter Finch و Heath Ledger ، وهما مرشحان لجوائز الأوسكار بعد وفاتهما وفازا بفئاتهما الخاصة.

وكان قد رحل الممثل الأمريكى تشادويك بوسمان بطل فيلم "بلاك بانثر" عن عمر 43 عاما بعد صراع مع السرطان في أغسطس الماضي، حسبما أعلن وكيل أعماله وعائلته الجمعة، وتقمص بوزمان دورالبطولة فى الفيلم الذى حقق نجاحا عالميا كبيرا ويعد أول عمل سينمائى عن بطل خارق من ذوي البشرة الملونة في تاريخ "استوديوهات مارفل"، توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، نجم فيلم "بلاك بانثر" الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا، عن 43 عاما بعد معركة ضد سرطان القولون خاضها بصمت لأربع سنوات، حسبما أعلن وكيل أعماله الجمعة.