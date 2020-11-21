شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يسخر من مايكل بي جوردن بعد اختياره "أكثر الرجال جاذيبية على الأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي دواين جونسون، على توجيه رسالة للنجم العالمى مايكل بي جوردن، بعد فوزه بجائزة أكثر الرجال جاذبية على كوكب الأرض، والتي تم منحها له من قبل مجلة People، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مهنئناً اياه بشكل ساخر بعد أن أضاف ايموشن "البوكس".

وتم الكشف عن الجائزة الجديدة التى فاز بها جوردان، المعروف بأدائه الذي نال استحسان النقاد في "Fruitvale Station" و "Creed" و "Black Panther" ، كفائز هذا العام في برنامج "Jimmy Kimmel Live!" الذي عرض على قناة ABC، وكانت قد قررت شركة Paramount Pictures، إزالة فيلم مايكل بي جوردن Without Remorse، من تواريخ الإصدار، بدون أسباب واضحة.



بوست ذا روك

وكانت الشركة قد أعلنت في يونيو الماضي، عن مفاوضاتها التي استمرت لخمسة أشهر من أكتوبر الماضي وحتى فبراير من أجل الفوز بحقوق بث الفيلم، لتقوم بإزالته بدون أسباب من قوائم الإصدارات في السينمات.

فيلم Without Remorse هي قصة أصل جون كلارك، الذي يلعبه جوردان، ضابط العمليات البحرية الذي تحول إلى وكالة المخابرات المركزية والذي يعمل على الانتقام بعد مقتل صديقته على يد أحد تجار المخدرات في بالتيمور.