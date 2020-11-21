شكرا لقرائتكم خبر عن "Let Him Go" يحقق إيرادات بـ 7 ملايين دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "Let Him Go" إيرادات فى شباك التذاكر حول العالم وصلت إلى 7 ملايين دولار أمريكى، فى ظل ظروف فيروس كورونا التي أثرت بشدة علي إيرادات الأفلام الجديدة.

وفى سياق متصل، تشهد المملكة المتحدة يوم 11 ديسمبر المقبل عرض فيلم "Let Him Go" ، طبقا لمواعيد عرض الفيلم بموقع imdb، وهو دراما مشوقة وتدور أحداثه حول معاناة نقيب شرطة متقاعد وزوجته من فاجعة فقدانهما لابنهما الوحيد، وفي سبيل تجاوز الصدمة والخسارة الكبيرة، يذهب الثنائي في مغامرة على أمل العثور على حفيدهما الوحيد، وهو الفيلم الذي حقق إيرادات تخطت 4 مليون دولار أمريكي، الفيلم من إخراج توماس بيزوتشا وبطولة دايان لاين و كيفين كوستنر.

وحقق فيلم "Let Him Go" أفضل افتتاح محلي فى ستة أسابيع وسط التحديات المستمرة التي تفرضها أزمة COVID-19، حيث حقق الفيلم 4.1 مليون دولار من 2454 شاشة سينما ، وهو أعلى إجمالي في ستة أسابيع وسط التحديات التي يمثلها جائحة COVID-19 المستمر.