شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحولت كاتى بيرى للنسخة القديمة من آديل .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية كاتى بيرى محبيها وعشاقها بظهورها فى أحدث صورها ومقطع فيديو قصير بإطلالة قريبة الشبه من النجمة البريطانية آديل منذ عدة سنوات قبل أن تفقد وزنها الزائد.



نشرت كاتى بيرى البالغة من العمر 36 عاما على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو جديدان من أجل الترويج لأغنيتها الجديدة " Not The End Of The World " و ما آثار ضجة كبيرة هو ظهور كاتى بيرى التى أنجبت مؤخرا طفلتها الأولى " ديزى " بإطلالة متطابقة تماما لأديل، حتى أن الكثير من متابعى النجمة الشهيرة تشككوا أن الصورة التى نشرتها كاتى هى فى الأساس صورة للنجمة آديل وهوما ظهربوضوح فى تعليقاتهم على الصور و مقطع الفيديو .



فى حين أكد آخرون من عشاقى كاتى بيرى أن الحمل والإنجاب أثرا على نجمتهم الشهيرة و بالرغم من أنها قريبة الشبه من آديل إلا أنهما أشادوا بجمال إطلالتها و بريقها المذهل.

حصدت الصورة أكثر من 1.1 مليون LIKES خلال 16 ساعة فقط من نشر كاتى بيرى لها على " إنستجرام " .



