شكرا لقرائتكم خبر عن لينا هيدى نجمة GOT تعيش قصة حب جديدة مع نجم Ozark's.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين صورا للنجمة العالمية لينا هيدى صاحبة شخصية سيرسى لانيستر الشهيرة فى مسلسل Game of thrones بصحبة النجم مارك مينتشاكا، 47 عامًا، بطل مسلسل الشهير فى شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، واضعا يده عليها لاحتضانها ما يعكس دخولهما فى قصة حب جديدة.

وظهرت النجمة العالمية بصحبة مينتشاكا وهما يتجولان فى أحد الشوارع مرتديان الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

وارتدت نجمة Game Of Thrones ، البالغة من العمر 47 عامًا، حمالة صدر رياضية بيضاء، بعد أن انتهت من تدريباتها في الصالة الرياضيةفي الصباح، مع الالتزام التام بتعليمات الوقاية والتدابير الاحترازية، حيث ارتدت كمامتها الطبية المزينة طوال سيرها في الشارع.

وكانت قد انضمت هيدى، إلى المظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة الامريكية الأشهر الماضية، احتجاجا على مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس.

ونشرت هيدي، صورة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لتوجه الانتقادات لدونالد ترامب، في إشارة منها لفترة الرئاسة السابقة لأوباما والفترة التي عاشتها أمريكا مع ترامب.