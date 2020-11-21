شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان تتعرض لعملية نصب.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الفنانون لمحاولات نصب كثيرة الفترة الماضية على مواقع السوشيال ميديا، منهم من يقع فريسة لتلك المحاولات، ومنه من يتراجع عن استمراريته فى الحديث مع هؤلاء النصابين، وكانت آخر ضحية محاولات النصب هى الفنانة سلوى عثمان، والتى روت تفاصيل محاولة أحد الأشخاص النصب عليها، إلا أن العناية الإلهية أنقذتها.

وقالت سلوى عثمان خلال مكالمة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية إنها تعرضت لمحاولة نصب من أحد الأشخاص، بحجة التمثيل فى أحد الإعلانات، وبعد ذلك طلب منها تحويل رصيد.

وأوضحت سلوى أن هذا الشخص قال لها إن وسيطا فى أحد الإعلانات الخاصة بأحد المصانع، وطلب منها أن تحضر الـ"ماكيير" الخاص بها، على أن تكون فتاة وليس رجلا.

وتابعت أن هذا الشخص فيما بعد قال لها "ابعتيلى رصيد"، فتذكرت أنه نصاب، وسبق أن حاول النصب على الفنان منير مكرم، وامتنعت عن الرد عليه بعد ذلك.

يشار إلى أن سلوى عثمان تألقت فى مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان وأحمد زاهر، والذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من نجلاء بدر، روجينا، ادوارد، محمد علاء، وأخرون، تأليف واخراج محمد سامى، إنتاج سينرجى.