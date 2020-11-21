شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "القاهرة كابول" يصورون مشاهد مظاهرات فى المعادى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "القاهرة كابول" للنجوم الثلاثة طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب، تصوير مشاهدهم فى منطقة المعادى والمشاهد عبارة عن مطاردات ومظاهرات فى فترة الستينيات بشوارع المعادى، ويستمر التصوير لعدة ساعات وبعدها ينتقل فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث المسلسل.

ويسافر المخرج حسام على وفريق عمله إلى الغردقة يوم 24 نوفمبر الجارى، وذلك لمعاينة أماكن التصوير هناك، حيث من المقرر البدء في تصوير المشاهد الخارجية يوم 27 ، خاصة أن تلك المشاهد تتضمن مشاهد في الصحراء والبحر وخلافه، وتجمع تلك المشاهد كل من طارق لطفى وخالد الصاوى وآخرين.

وفى السياق ذاته انتهى مخرج العمل حسام على من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهد المسلسل، حيث يتبقى له 3 أسابيع فقط وينتهي من التصوير بالكامل.

يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته بجانب النجوم الثلاثة خالد الصاوى، طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، كل من حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.