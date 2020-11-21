شكرا لقرائتكم خبر عن جونج كوك نجم فرقة BTS الكورية الجنوبية أكثر رجل إثارة عالميا لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار قراء مجلة "بيبول" الأمريكية نجم البوب ​​الكورى الجنوبى جونج كوك عضو فرقة "bts" للحصول على لقب الرجل الأكثر جاذبية عالميًا لعام 2020، مما يجعله أول شخص يفوز باللقب فى هذه الفئة التى تم إطلاقها حديثًا، وفاز جونج كوك باللقلب بعد منافسة مع الممثل الكندى دان ليفي، والمغني الأسترالي الشهير كيث أوربان، والممثل الويلزي ماثيو ريس، والممثل الأيرلندي بول ميسكال، في الاستطلاع الذي تم إطلاقه في شهر أكتوبر الماضى.



جون كوك



جونج كوك

وحصدت فرقة bts معظم جوائز حفل توزيع جوائز " People’s Choice Awards " لعام 2020 فى سانتا مونيكا بكاليفورنيا فى الولايات المتحدة الامريكية، وحصل علي الجوائز الأربع التى رشحوا لها فى فئات الموسيقى، حيث نال الفريق جائزة أفضل فريق غنائى لعام 2020 و ذلك بعد منافسة قوية مع " 5 Seconds of Summer " و " BLACKPINK " و " Chloe X Halle " و " CNCO " و " Dan + Shay " و " Jonas Brothers " و " twenty one pilots " .

كما نال فريق BTS جائزة أفضل أغنية للعام و ذلك بأغنيتهم " Dynamite " و هى الجائزة التى رشح لها عدد من أهم نجوم الغناء فى العالم وهم دوا ليبا وجاستين بيبر وإريانا جراند و ليدى جاجا وكاردى بى وميجان ذا ستاليون، و الجائزة الثالثة التى نالها الفريق الكورى هى جائزة أفضل ألبوم غنائى للعام وذلك بـ " Map of the Soul: 7 " ، أما الجائزة الرابعة فكانت أفضل كليب فى عام 2020 و ذلك بكليب " Dynamite " .