شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى: "مسلسل ضربة معلم مهم أوى بالنسبة ليا ويارب يعجبكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد نجاتى عن سعادته لعرض أولى حلقات مسلسل "ضربة معلم" اليوم على قناةcbc ، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

وقال نجاتى فى فيديو نشره عبر حسابه على فيس بوك: "أتمنى أنكم تتابعوه عشان المسلسل مهم أوى بالنسبة ليا على المستوى الشخصى، وأعتقد أنه هيكون مهم بالنسبة ليكم، و يضم مجموعة كبيرة من النجوم و ان شاء الله يعجبكم".

ويعرض اليوم السبت أولى حلقات مسلسل "ضربة معلم" في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى على التوالى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى تحقق في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.