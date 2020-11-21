شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ عن كريم عبد العزيز: امتداد لـكبار فنانى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى، تغريدة على تويتر قائلاً: كريم عبد العزيز امتداد للفنانين الكبار فى تاريخ السينما المصرية، الفنان المصرى اللى أشوف له فيلم وأنا مغمض وأحب ناس تانية بس كريم الفترة الحالية غير.



تركى ال الشيخ وكريم عبد العزيز

وفى سياق آخر، ظهر النجم كريم عبد العزيز، ببرنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، على فضائية DMC، وأكد خلال تصريحاته أنه سرق سيارة والده، وذهب مع أصدقائه ، وتلقى "علقة سخنة" بسبب فعلته، كما صرح كريم بأن والده أراد دخوله كلية سياسة واقتصاد، وكان رافضاً لدخوله معهد السينما، علماً بأنه مخرج، إلا أن الاقدار شاءت بامتهانه التمثيل واحترافه.

كريم عبد العزيز، يصور حالياً مسلسل "الاختيار 2"، ويشاركه البطولة النجم أحمد مكى، وانجى المقدم، وهادى الجيار، وبشرى، وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

يشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ، خضع الأيام الماضية لعملية جراحية فى نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، إذ أنه فى فترة النقاهه حالياً، ومن المفترض عودته إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.