شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات من حديد لـ كريس هيمسوورث قبل تصويره Extraction 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمى كريس هيمسوورث، متابعيه وجمهوره، بصورة له من استعداده داخل صالة الألعاب الرياضية، قبل البدء في تصوير الجزء الثانى من سلسلة أفلام الاكشن Extraction ، المقرر طرحه العام المقبل عبر منصة نتفليكس التليفزيونية.

ونشر هيمسوورث صاحب الـ37 عاما، صورته عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يقوم بسحب إحدى المعدات العملاقة، للمحافظة على لياقته البدنية، قبل البدء في تصوير أفلامه الجديدة والتى يشتهر فيها بالأكشن والحركة.

فيلم Extractionيدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين على أثر جرائم دولية، لكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.

الفيلم الجديد يدور فى إطار إثارة وحركة وتشويق، ومن إخراج سام هارجراف، فيلم Extraction من إنتاج شركتي AGBO Films وTGIM Films, Inc.، وقام بالإنتاج كل من جو روسو، أنتوني روسو، مايك لاروكا، كريس هيمسورث، إريك جيتر، وبيتر شيورين.



كريس هيمسوورث

فيلم Extraction من بطولة، ديفيد هاربر، جولشفتي فرحاني، ديريك لوك، بانكاج تريباثي، رانديب هودا، مارك دوناتو، كريس جاي أليكس، جيتانجالي ثابا، مير سروار، هايز ويلفورد.