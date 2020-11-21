شكرا لقرائتكم خبر عن الصلح بين أصالة وأحلام لم يشفع لهما لمتابعة حسابات بعضهما على السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة خصام كبيرة امتددت لشهور بين النجمة السورية أصالة والنجمة الإماراتية أحلام، لكن الأيام الماضية استطاع نجل أحلام فاهد مبارك الصلح بينهما وعودة المياه مرة أخرى إلى مجاريها، لكن رغم المصالحة وحتى وقتنا هذا لم تتابع أحلام وأصالة حسابات بعضهما البعض على السوشيال ميديا، ومازالتا تتبعان سياسة الأنفولوا على الإنستجرام، فهل من الممكن تتبعان بعضهما البعض هذا ما ستكتشفه الأيام القادمة.

وردت النجمة السورية على ابن الفنانة الإماراتية أحلام "فاهد مبارك الهاجرى" الذى أكد فى تغريدة له أن والدته تسمع أغنيات أصالة أكثر منه، ما أثار تفاعلا كبيرا على تويتر.

وردت الفنانة أصالة على أحلام، في تغريدته لها قائلة: "منّ حبّك إلي طبّقتى مقولة (من الحُبّ ما قتل).. الله يحفظ فاهد حبيبي، وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي".

وفى تغريدة جديدة كتبت أحلام: "مشكلتك تورطتي تغنين لفاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمة ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركة في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك.. وأصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك".

ويأتي ذلك بعد أن علقت أحلام على تغريدة نجلها، قائلة: "لا تحبها أكثر مني بس اعترف أنك حبيتها مني"، وذلك رد على تغريدة نجلها الذى اعترف بحبة للفنانة أصالة.

وكانت المطربة اللبنانية إليسا، التى حاولت الصلح بين المطربة الإماراتية أحلام الشامسى والنجمة السورية أصالة نصرى بعد ردها على ابن الفنانة الإماراتية أحلام "فاهد مبارك الهاجري"، قالت: "بحبكن كتير انتو التنين أحلام وأصالة وبحب ترجعوا تتصالحوا".

وكان البعض اعتبر رد الفنانة السورية أصالة على ابن الفنانة الإماراتية أحلام "فاهد مبارك الهاجري" رسالة صلح ونهاية للخلاف بين الفنانتين، خاصة أنه قال: "أرغب الآن في فهم لماذا أنتم مستغربين من أنني أحب أصالة؟ لكي يكون في علمكم أن أمي تسمع لأصالة أكثر مني".