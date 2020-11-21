شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتصدر ترند يوتيوب بأغنية "نفس النهاية" وتتخطى الـ2 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت أغنية "نفس النهاية" للنجم تامر حسنى، ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى أحدث أغانيه ضمن ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، المقرر طرح كاملا خلال الفترة المقبلة، أغنية "نفس النهاية" من كلمات أحمد المالكى، ألحام مدين، توزيع أحمد عبد السلام.

وتخطت الأغنية 2 مليون مشاهدة على يوتيوب، حيث من المتوقع أن تحصد الأغنية على عدد مشاهدات خلال الساعات المقبلة، نظراً لتميز كلماتها واللحن والتوزيع، حيث تقول كلمات الأغنية، نفس النهاية .. كل الخير اتنسى، ليه مش فاكرلى حاجة واحدة كويسة.. نفس النهاية للقولب المخلصة.. العمر ضاع منى معاه، عملت جميل مكانش أصيل.

كما طرح تامر أيضًا أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "فى جمال كده" ضمن أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى.

من ناحية أخرى تخطت أغنية "كرهتنى في الحب" الذى طرحها النجم تامر حسنى منذ أسبوع من أكثر من 9 ملايين مشاهدة على يوتيوب وهى من كلمات محمد البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير محروس، وتعد من ضمن ألبومه الغنائى الذى يحمل اسم "خليك فولاذى".