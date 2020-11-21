شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت ومحمد رحيم فى الاستوديو لتسجيل أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملحن محمد رحيم عن تعاونه مع النجم محمد ثروت في أغنية جديدة، يعود من خلالها للجمهور بعد غياب كبير عن تقديم أغانٍ جديدة، ونشر رحيم صورة لهما من الاستوديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "من الاستوديو مع الفنان الكبير محمد ثروت اللى بجد أنا مستمتع بالعمل معاه بشكل مش قادر أوصفه ما شاء الله قد إيه موهبته نادرة واستثنائية وعنده كتير أوى أوى يا جماعة بجد إنتم إن شاء الله هتنبهروا بالغنا والغنوه دى أنا إن شاء الله مراهن عليها وعشمى فى ربنا كبير إنها هتبقى من أكتر الحاجات اللى هتحتل مكان في قلوبكم دعواتكم ان شاء الله".



محمد رحيم

وكان آخر حفلات محمد ثروت بعنوان "مناجاة شهر رمضان المعظم"، والذى اجتمع فيه كل من محمد ثروت، أحمد سعد، مصطفى عاطف، محمود هلال، وائل الفشنى، إيهاب يونس، فى بث مباشر "لايف" عبر موقع يوتيوب، حيث اجتمع المنشدون الستة في ليلة لم تتكرر من الابتهالات والأدعية ومدح الرسول والتضرع إلى الله.



محمد ثروت ومحمد رحيم

وجاء هذا الحفل بعد نجاح الذى سبقه بعنوان "مناجاة النصف من شعبان والذى تصدر تريند يوتيوب في مصر والعالم العربي بأكثر من مليون مشاهدة وآلاف التفاعلات والتعليقات ليضع الفنان الكبير محمد ثروت مع المنشدين إيهاب يونس ومصطفى عاطف ووائل الفشني في بؤرة الاهتمام الجماهيري ويتيح وصولاً لهذا الفن الرفيع إلى دوائر وشرائح عمرية مختلفة من الجنسين تتعرف عليه لأول مرة.