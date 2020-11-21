" خطوبة ابنة المخرج مجدي أحمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل المخرج مجدي أحمد علي بخطوبته ابنته الصغرى رشا وسط أجواء اقتصرت على العائلة فقط. ونشر المخرج صورة من حفل الخطوبة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، علق :"خطوبة رشا مجدي أخر العنقود، عقبالكم جميعًا". يذكر أن أخر أعمال المخرج مجدي أحمد علي فيلم "مولانا" 2017، بطولة عمرو سعد، درة، ريهام حجاج، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، تأليف إبراهيم عيسى.

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